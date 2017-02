C’est officiel, George Clooney et sa femme, Amal, attendent des jumeaux. Pour la première fois depuis l’annonce de cette grossesse, l’acteur de 55 ans s’est exprimé. Il a avoué qu’Amal et lui étaient « excités » à l’idée d’accueillir leurs premiers enfants. « Nous sommes vraiment heureux et vraiment excités. Ça va être une aventure. Nous avons en quelque sorte accueilli [la grossesse] à bras ouverts. » Et si George a un problème ou une question, il sait qu’il peut compter sur ses amis, qui lui ont apporté tout leur soutien. « George est excité mais nerveux. Il est excité pour les enfants, mais il est nerveux à l’idée de devenir papa » a révélé une source proche de la star d’ « Urgences ». Quant à Amal, l’avocate est prête à être maman, elle est impatiente d’accoucher en juin prochain. Un proche a déclaré : « Amal sera une mère fantastique. Intelligente, aimante, drôle, classe, et affectueuse. Elle ne sera pas du genre à laisser ses gamins devenir des enfants d’Hollywood ».

