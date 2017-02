Jennifer Lopez est loin d’être cougar, bien que qualifiée ainsi, suite à sa relation avec Casper Smart, puis Drake, plus récemment, la chanteuse l’assure. Elle ne s’intéresse pas aux hommes plus jeunes mais elle cherche plutôt une connexion, et est attirée par leur « esprit ».

Interviewée par Ellen DeGeneres, pendant son émission, l’interprète de « Ain’t Your Mama » a mis les choses au clair. « Je ne sors pas avec des hommes plus jeunes. Je ne pense pas que les hommes doivent être plus jeunes. Ce n’est pas ça. […] C’est ce qu’ils sont. Ça n’a rien à voir avec l’âge ! » a expliqué la bomba latina, car pour elle, le plus important c’est d’avoir une connexion spirituelle avec son homme. Elle a continué : « S’ils sont plus vieux, ils sont plus vieux. S’ils sont plus jeunes, ils sont plus jeunes. Ça dépend de si je suis attirée par leur esprit, leur âme, leur tout… leur énergie ». Tout est une question de feeling en amour. Par ailleurs, la chanteuse de 47 ans refuse encore d’officialiser sa supposée romance avec le rappeur Drake. Elle a déclaré : « On a fait une chanson ensemble. On n’écrivait pas la chanson à ce moment-là. On traînait juste un peu ensemble. »