Très engagée, Lindsay Lohan fait tout pour aider les réfugiés syriens en Turquie. Sans cesse en déplacement, la star de « Lolita Malgré Moi » s’est découvert une nouvelle passion et aimerait éveiller les consciences afin de pouvoir changer le destin des enfants réfugiés. Alors qu’elle rencontrait certains de ces enfants en Turquie, Lindsay a été bouleversée et a éclaté en sanglots. L’actrice a révélé : « J’ai tout de suite pleuré, directement. Ces enfants… ils ont peur que des bombes explosent à chaque seconde ». La beauté rousse de 30 ans adore rencontrer et partager des moments spéciaux avec les enfants réfugiés. Elle est impressionnée par leur innocence et leur positivité malgré les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent. «Vous le voyez, ils ont cette lueur à l’intérieur d’eux, et voir un nouveau visage, quelqu’un qui veut leur apprendre, qui veut s’asseoir avec eux, et leur porter de l’attention, est très important. »

