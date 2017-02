A 49 ans Nicole Kidman a eu un déclic! L’actrice a décidé de ralentir son rythme de travail pour passer plus de temps avec sa famille, notamment ses filles Sunday (8 ans) et Faith (6 ans), qu’elle a eu avec le chanteur australien Keith Urban.

Elle a récemment confié lors de son passage dans le talkshow « Australia Studio 10 » : « Mon temps est précieux. Je pense que quand vous atteignez un certain âge, le temps devient incroyablement important ». L’actrice de Moulin Rouge, qui a également Isabella (24 ans) et Connor (22 ans) avec son ex-mari Tom Cruise, affirme donc qu’elle fait l’impasse sur beaucoup de projets au niveau professionnel. Elle ajoute : « Ma vie de famille est la chose la plus importante à mes yeux et je ne vais pas la mettre en danger en aucun cas ».

Il semblerait donc que tout aille pour le mieux pour Nicole et Keith, qui vont fêter leur 11èmeanniversaire mariage sous peu et la tête d’affiche de 2Lion » s’estime même « tellement chanceuse » d’être mariée à au chanteur de musique country.

D’ailleurs, la star qui va bientôt fêter ses 50 ans a confié qu’elle ne prévoyait rien d’extravagant pour son anniversaire mais qu’elle voulait seulement le fêter en famille, et « commander des plats à emporter puis regarder un film ». Fini donc, la vie glamour pour Nicole!