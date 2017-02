Chris Brown fait une nouvelle fois face à la justice. Son ex, Karrueche Tran l’accuse de l’avoir menacée de mort. La belle brune aurait porté plainte contre l’interprète de « Loyal » et aurait demandé une ordonnance restrictive contre Chris pour garantir sa sécurité. C’est le site américain TMZ qui a réussi à mettre la main sur les déclarations de Karrueche. Le mannequin jure : « Chris a dit à plusieurs personnes qu’il allait me tuer». La jeune femme affirme que le rappeur envisage de « la faire sortir » puis de lui « tirer dessus » puisqu’ils ne peuvent plus être ensemble. Les déclarations de Karrueche font écho à une vidéo postée mi-février par Brown, sur Instagram. Dans la séquence Chris disait vouloir rendre la femme de sa vie « misérable » et que s’il ne pouvait pas l’avoir, personne ne l’aurait. En outre, dans un de ses récents morceaux « Back To Sleep », sur lequel il collabore avec Zayn Malik et Usher, Chris crie au monde entier qu’il est « désolé » d’avoir trompé son ex-compagne avec « Kesha et Michaela » et qu’il souhaite que Karrueche revienne.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.