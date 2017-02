Après les élections américaines, Katy Perry, qui soutenait ouvertement Hillary Clinton, a été bouleversée par la victoire de Donald Trump. Elle était tellement déçue qu’elle déprimait. Pour s’en sortir, la chanteuse a utilisé la musique, et écrire des nouvelles chansons ne lui a jamais fait autant de bien. L’interprète de « Dark Horse », qui vient de dévoiler son tout nouveau titre et clip « Chained To The Rythm » travaille activement sur son retour sur la scène musicale. L’élection de Donald Trump l’a ainsi poussée à écrire des chansons positives, avec des paroles plus profondes quand on y porte attention. La chanteuse de 32 ans a révélé : « C’était après les élections, et j’étais un peu déprimée, vous savez, je ne voulais pas écrire un tube pour boîte de nuit. Je me disais ‘comment on peut écrire un hit quand le monde entier est en train de s’enflammer ?’, […], c’était un bon exercice, écrire une chanson qui semble cool à la première écoute, mais j’imagine que plus vous êtes dedans, plus le texte vous paraît différent ». Katy était également ravie de retrouver Sia, sa « meilleure amie », pour un nouveau duo. Elle l’a tellement soutenue et lui a permis de faire face à des « moments difficiles ».

