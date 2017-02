Après avoir blâmé la production, puis s’être excusée, Mariah Carey est une nouvelle fois revenue sur son concert à Times Square, lors du nouvel an. Cette fois-ci, la star a voulu être honnête pour que ses fans comprennent ce qu’il s’est passé. Elle estime que cette soirée était un « bordel », et elle blâme « tout le monde » pour ce fiasco. L’interprète de « Heartbreaker » a du mal à passer à autre. Presque deux mois après sa performance désastreuse, qui l’a ridiculisée devant ses fans, la chanteuse s’est exprimée. « C’était un bordel, et je blâme tout le monde. Je me blâme moi-même de ne pas être partie après les répétitions. » Mariah aurait aimé que ses danseurs réagissent et l’aident à sortir de scène, lorsqu’ils ont réalisé le problème. Mais ce qui est fait est fait, et la diva doit avancer. Elle a expliqué : « Je suis du genre à être bouleversée par ces choses. C’était totalement hors de mon contrôle. » La maman de Moroccan et Monroe aurait aimé offrir un beau spectacle à ses fans et a fini par déclarer : « Je suis désolée ».

