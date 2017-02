La styliste Stella McCartney, 45 ans, se dit "vraiment confuse" après qu’elle a refusé de donner ses coordonnées à un chauffeur de taxi dont elle a heurté la voiture avec sa Mini Cooper il y a une semaine de cela. La scène s’est déroulée dans l’Ouest de Londres, dans le quartier de Hammersmith. Stella McCartney, la fille du géant de la musique Paul McCartney a percuté Arash Nabezadeh, un chauffeur de taxi. Le tabloïd anglais The SUN a publié une vidéo où l’on peut voir la star dire au chauffeur: "Faites ce dont vous avez besoin. Prenez ma plaque. Faites tout ce que vous voulez, pas de problème".

Mais peu après, la star avait été selon les mots d’un porte-parole: ‘intimidée’ par le fait que le chauffeur la filme et la suive jusqu’à l’école de ses enfants, Miller (11ans), Bailey (10 ans), Beckett (9 ans) et Reiley (6 ans), et s’en est allée. Apparemment, la créatrice de mode britannique a donné à Arash son numéro de téléphone et son numéro d’immatriculation, mais aucune coordonnée d’assurance. Le lendemain de l’incident, Alasdhair Willis, le mari de Stella, a fourni les numéros d’assurance et son porte-parole a indiqué que Stella acceptait la "responsabilité de l’incident " et qu’elle s’excusait "pour les problèmes causés".