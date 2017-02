Il ne vaut mieux pas énerver les membres du groupe Migos. Sean Kingston a été vu en sang, ce mardi soir, après une violente altercation avec Migos. L’interprète de « Beautiful Girl » a croisé le groupe au Sands Expo et Convention Center, à Las Vegas. Il aurait tenu certains propos sur Soula Boy, qui auraient déplu aux trois rappeurs. Quavo, Takeoff et Offset se seraient donc énervés et auraient alors violemment frappé Sean, en le mettant à terre, lui donnant des coups de pieds à la tête. Un proche de Sean aurait alors tiré un coup de feu, mais, heureusement, personne n’a été touché. La police est ensuite arrivée sur les lieux, mais il était déjà trop tard puisqu’ils étaient tous déjà partis. Quelques heures plus tard, Sean s’est tout de même fait arrêter par la police. Il a bel et bien « coopéré » mais a refusé de divulguer les noms des personnes impliquées. Le chanteur jamaïcain reste prudent. Même s’ils n’ont émis aucun mandat d’arrêt, les forces de l’ordre souhaiteraient maintenant parler à Migos. Affaire à suivre…

