C’est officiel ! Cheryl est bel et bien enceinte. Après les nombreuses rumeurs, l’interprète de « Crazy Stupid Love » a elle-même confirmé sa grossesse, et dévoilé son baby bump lors d’un photoshoot avec L’Oréal. Si la petite-amie de Liam Payne, chanteur membre des One Direction, a finalement accepter de montrer au monde entier son ventre rond, elle ne souhaite toujours pas dévoiler le sexe de son bébé. Les tourtereaux devraient en tout cas accueillir leur premier enfant ensemble, très bientôt, puisque Cheryl semble prête à accoucher à tout moment. Une source a révélé : « Cheryl est confiante, fière et plus que prête à être maman ». Pour autant, la chanteuse britannique n’a pas arrêté de travailler, ces derniers mois. C’était en effet une de ses priorités, malgré sa grossesse. Son chéri, Liam, étant également très occupé par le lancement de sa carrière solo, la jolie brune de 33 ans a dû parfois faire sans lui. Mais « Liam fait tout ce qu’il peut pour passer le plus de temps possible avec Cheryl, avant et après la naissance, même si certains engagements ne peuvent pas être modifiés. Heureusement, Cheryl a une super famille qui lui apporte beaucoup de soutien, et qui se rassemblera pour elle si elle a besoin. Ils vont aussi l’aider, elle et Liam, après la naissance, parce que Cheryl ne veut pas de nounou. »

