La chanteuse et ex-leader des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger était mardi dernier au Paper, une boite de nuit de la capitale anglaise. La star y aurait dépensé plus de 4500 euros et aurait notamment acheté 10 bouteilles de Dom Perignon à 600 euros la bouteille.

Mais la chanteuse ne semble rien regretter et une source confié à OK! Online qu’elle était juste ‘de très bonne humeur’. Apparemment, elle aurait affirmé aux danseuses du club, les très sexy ‘PaperDolls’ qu’elles étaient pour elle une « source d’inspiration » et leur a même demandé d’où venaient leur tenue. Pour finir en beauté, la jurée de la version britannique de l’émission X Factor a pris la place du DJ du club pour mettre l’ambiance et faire un freestyle sur le hit de Rihanna « Work ».