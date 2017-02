Beyoncé n’est pas une déesse toute puissante, pouvant faire tout ce qu’elle entend. Elle est une femme comme les autres, et à quatre mois de son accouchement, elle a préféré annuler sa performance au célèbre festival Coachella, en Californie, pour des raisons de santé. Mais ses fans n’ont pas de soucis à se faire, Queen B a tout prévu, et se produira l’année prochaine pour rattraper le coup. La chanteuse de 35 ans est enceinte de jumeaux, et elle aurait bien besoin de repos. Son docteur lui a conseillé d’alléger son emploi du temps, beaucoup trop chargé et stressant pour une femme enceinte. Les représentants de Beyoncé ont ainsi publié une déclaration officielle, expliquant : « Suite aux conseils de ses docteurs, lui disant de garder un emploi du temps moins rigoureux pour les prochains mois, Beyoncé a décidé de renoncer à sa performance au Festival Coachella Valley Music & Arts 2017. Cependant, Goldenvoice et Parkwood ont le plaisir de vous annoncer qu’elle sera en tête d’affiche pour le festival de 2018. Merci de votre compréhension. » Après une superbe performance aux Grammy Awards 2017, l’épouse de Jay-Z va finalement pouvoir lâcher du lest et se reposer. Si l’artiste qui la remplacera lors du festival n’a pas encore été précisé, Radiohead, Kendrick Lamar et Lorde seront bien présents à Coachella, en avril prochain.

