Demi Lovato est en couple avec son petit ami le combattant d’arts martiaux mixtes (MMA) Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos depuis l’an dernier et si elle affirme soutenir ses combats, l’ex-juré de la version américaine de X-Factor a avoué à Ellen DeGeneres qu’elle avait toujours du mal à regarder ses combats « même s’il gagne la plupart du temps ».

A 30 ans, le combattant UFC pratique en effet le « cage fighting », réputé dangereux et interdit en France. La passion du jeune homme a apparemment contaminé l’interprète de « Heart Attack » qui a décidé de se mettre à la ‘MMA’, un sport de contact complet mélangeant les pratiques des sports et combat et des arts martiaux. Elle affirme qu’elle s’ «entraine depuis déjà 1 ans » et qu’elle trouve cela «tellement amusant ».

La jeune femme, qui était déjà sortie avec Guilherme quelques semaines en juillet dernier est également auparavant sortie avec un ex-champion UFC, Luke Rockhold avec qui elle s’est séparée en novembre dernier, pour ‘se concentrer sur leur amitié’. Comme quoi Demi semble aimer les gros durs!