Ancien sportif à haut niveau, Dwayne Johnson fait très attention à son régime alimentaire. Mais il compte faire une exception, ce dimanche 26 février, si le film « Vaiana : la légende du bout du monde », dans lequel il incarne Maui, remporte un Oscar lors de la cérémonie des Oscars 2017. Le film Disney est nominé en tant que meilleur film d’animation, aux côtés de « Zootopie » ou encore « Kubo et l’Armure magique ». The Rock a hâte d’assister à la cérémonie de remise de prix, d’autant plus que s’il gagne, il se fera un plaisir de manger dans son nouveau fast-food préféré, la célèbre chaîne américaine In-N-Out Burger. L’acteur n’a jamais aimé la malbouffe, mais après avoir mangé à In-N-Out avec sa compagne, Lauren Hashian, et sa fille Simone (15 ans), Dwayne a changé d’avis et est prêt à y retourner le plus vite possible. Sur Instagram, il a d’ailleurs publié une photo de lui avec les employés de la chaîne de burger, les félicitant pour leur excellent service. Il a écrit : « Je n’étais jamais allé à In-N-Out (je sais, quel trou du c**), mais mes jolies dames @laurenhashianofficial et @simonegjohnson voulaient grignoter cette nuit […] Merci Victor (photo du manager ici) et tout le personnel d’avoir été aussi cool. […] Si Vaiana remporte l’Oscar, ce dimanche, je reviendrai, en smoking, détruire complètement plusieurs burgers et des frites pour fêter ça. Je vous parle d’un cheat meal à un autre niveau. […] #InNOut #NouveauetPlusGrandFan #Sérieusement ».

