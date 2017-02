Kanye West aurait rempli les documents légaux déclarant son intention de produire une gamme de produits cosmétique baptisée DONDA. Kanye avait déjà lancé en 2012 son entreprise de contenu créatif mais il veut aller plus loin. Kanye projette de sortir une ligne de cosmétiques: maquillage, parfum, lotions et plus encore selon les documents légaux obtenus par TMZ.

L’interprète de ‘Famous’ qui a donné à sa ligne le prénom de sa mère Donda West décédée en 2007 a également affirmé vouloir lancer une marque « lifestyle », uniquement avec des hologrammes.

Dans le même temps, Kanye a aussi travaillé sur une gamme de vêtements pour enfants avec sa femme, Kim Kardashian. La star de « Keeping Up With the Kardashians » a présenté sur les réseaux sociaux quelques vêtements de la marque, avec comme modèle leur première fille, North, 3 ans.