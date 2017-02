Sara Bareilles va chanter ce dimanche lors de la 89ème cérémonie des Oscars lors de l’hommage « In Memoriam » aux stars Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher, Prince, David Bowie, Alan Rickman ou encore Georges Michael. L’annonce de sa performance a notamment réjoui les producteurs Mike De Luca et Jennifer Todd qui ont loué Sara pour ses « talents artistiques uniques » qui honoreront à la fois la mémoire des « visages familiers » mais aussi « les hommes de l’ombre qui ont enrichi l’art de la cinématographie ». Même si on ne sait pas encore ce que l’interprète de «Love Song » chantera dimanche, on sait que Justin Timberlake, John Legend et Sting seront aussi de la partie et se produiront sur scène lors de la cérémonie. Dans le même temps, Sara s’oriente vers une carrière d’actrice et va faire ses débuts au cinéma le mois prochain dans une adaptation de la comédie musicale « Waitress », pour laquelle elle a composé la musique et écrit les paroles.

