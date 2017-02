Céline Dion n’est pas qu’une star internationalement connue, c’est aussi une maman et une femme. Elle a 3 enfants, René-Charles, 16 ans, et Nelson et Eddy, six ans. Et comme toutes les femmes elle adore faire du shopping. Malheureusement sa renommée l’empêche de faire les boutiques sans se faire agresser. Et ce même lorsqu’elle était jeune à cause de son nom de famille. La chanteuse de maintenant 48 ans a dit «Je n’ai jamais pu aller faire du shopping. Même quand j’avais 11 ans. »

Céline n’a donc pas le luxe de faire ses boutiques tranquillement. Elle confie: «J’aime la mode, évidemment, je suis une femme et j’aime être au top, mais c’est très rare que je fasse du lèche vitrine. En fait c’est presque impossible, ça se passe toujours mal. Même si j’ai une relation merveilleuse avec mes fans je ne me sens jamais en sécurité lorsque je fais du shopping. »

La chanteuse n’a pas l’habitude de faire du lèche-vitrine, la queue aux cabines d’essayage ou de prendre un bain de foule pendant les soldes. Au contraire, la star évite les foules et privatise les magasins lorsqu’elle en a besoin. Céline Dion a réalisé à quel point sa renommée était internationale lorsqu’elle a essayé d’aller faire du shopping au Japon. Elle a dû fuir, et courir hors du centre commercial pour se réfugier dans sa voiture et éviter une foule hystérique. La chanteuse a ajouté «Il y avait environ 300 à 400 personnes qui secouaient la voiture. On m’avait reconnu, à l’autre bout du monde!»