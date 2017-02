Kendall Jenner a un physique de rêve et elle travaille dur pour cela. Le top model a révélé son secret : beaucoup d’exercice. D’ailleurs, ce qu’elle préfère, c’est travailler sa ceinture abdominale. Son coach personnel la « tue » et elle adore ça. Elle a expliqué : « Les abdos sont ma partie préférée à travailler au sport. J’adore quand mon coach, Gunnar Peterson, tue mes abdos. » Plus elle a mal, plus Kendall est contente puisqu’elle estime que la douleur est la preuve qu’elle a bien travaillé. « Le jour d’après, ça me fait mal, même de rire. C’est comme ça que je sais que j’ai bien fait mes exercices! » La star de « L’Incroyable Famille Kardashian » déteste ne rien faire, et avoue se sentir coupable lorsqu’elle reste chez elle devant la télévision, alors qu’elle pourrait encore s’entraîner. Elle a révélé : « Parfois je regarde la télévision, et je me dis ‘je devrais faire des abdos maintenant’. Et je me lève et le fais. » La jolie brune fait très attention à sa ligne. Elle avait précédemment révélé avoir peint sa chambre en rose, car cette couleur « réprime l’appétit ». Aucun écart n’est possible possible pour le mannequin, qui défile actuellement à la fashion week de Milan.

