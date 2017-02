Naomie Harris est nominée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux prochains Academy Awards. La beauté britannique est extrêmement nerveuse, elle a peur devoir monter sur scène pour livrer un discours de remerciements. Et surtout de devoir s’adresser à des centaines de personnes si elle gagne un Oscar. Elle a dit: « Avant j’avais peur des tapis rouges, maintenait j’ai réussi à surpasser mon trac. Prendre la parole en public est le prochain obstacle que je dois surmonter. Si je gagne l’Oscar, je serais tellement nerveuse que j’en tremblerais. »

L’actrice de «Moonlight» a toujours eu peur de devenir célèbre et de perdre son anonymat. Elle a dit: « J’ai plus de renommée, ce n’est pas aussi pesant que ce que j’avais initialement imaginé. » Dans ‘Moonlight’, Naomie joue une mère toxicomane. Ce rôle va à l’encontre des valeurs de l’actrice. Pourtant en lisant le script elle est tombée amoureuse du rôle et a immédiatement changé d’avis. Elle a admis au magazine Woman: «Je disais toujours ‘Je ne jouerais jamais une toxicomane, je ne jouerais jamais une prostitué. ‘. Et voilà que je change d’avis en lisant le script du film ‘Moonlight’. »

Ce film a profondément touche l’actrice, elle a pleuré de nombreuses fois sur le plateau tellement elle était émue. Et surtout, ce long-métrage lui a permis d’être nominée aux Oscars.