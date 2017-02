L’actrice Catherine Zeta Jones avait trouvé la maison de ses rêves mais son mari, Michael Douglas ne voulait pas déménager. La belle a alors trouvé une parade afin de ne pas frustrer l’acteur et a décidé de lui acheter une « immense » télé avec écran incurvé. Selon Catherine, son mari était « heureux où il habitait » alors après avoir déménagé, elle lui a dit qu’elle avait « une petite surprise pour lui » et lui a offert ce bijou de la technologie.

Elle révèle qu’il « adore regarder les matches de foot dessus » et qu’il « adore parler de combien de pixels elle a ». Elle ajoute même que quand le couple de stars a des invités, Michael en parle « comme si il s’agissait d’un Picasso ». A 47 ans, l’actrice confie qu’elle pense que la clé d’un mariage heureux est l’écoute de l’autre. Et apparemment cela marche car elle soutient que le voir tout heureux et voir à quel point il aime cette télé la rend heureuse aussi.

La vie des acteurs n’a pas toujours été rose et les parents de Dylan (16 ans) et Carys (13ans) ont auparavant dû surmonter la bataille contre le cancer de Michael et les troubles bipolaires de Catherine. Mais maintenant la star de « Chicago » affirme que tout va pour le mieux.