Ed Sheeran veut travailler avec Rihanna. Le chanteur de 26 ans est bien parti pour rafler toutes les récompenses avec sa chanson « Shape of You » mais aimerait que la sublime Barbadienne interprète aussi ce titre à sa manière, étant un fan inconditionnel de son travail.

« J’aime Rihanna depuis « Pon de Replay » et j’aimerais qu’elle chante « Shape of You », elle peut se l’approprier. » A-t-il confié.

Et quand la BBC Radio a suggéré de faire un remix ensemble, il a ajouté: «J’aimerais bien, elle est superbe… Elle est super amusante aussi, de temps en temps vous voyez des photos Instagram d’elle avec son air sauvage. Elle a l’air d’être drôle.»