Dev Patel, révélé par le film Slumdog Millionnaire en 2008 est apparu sur le tapis rouge du Dolby Theatre aux côtés de sa mère Anita. Interviewé par Baz Bamigobyle pour le Daily Mail, le jeune homme affirme : « C’est elle qui m’a poussé à jouer dès le début. Elle m’a toujours dit de travailler dur et de faire de mon mieux, et j’ai suivi ses instructions ». Il a ajouté : « Elle a travaillé dur toute sa vie et j’espère avoir suivi son exemple ».

Quant à la mère de Dev, elle était à la fois ravie et stupéfaite de se retrouver à la prestigieuse cérémonie. Elle avoue n’avoir « jamais pensé être là un jour » et ne se dit pas surprise par le succès de son fils, « destiné » selon elle à être acteur. Emue, la mère du jeune homme a confié aux journalistes : « Je suis venue à sa première audition et aujourd’hui je suis là ».

Si Dev était accompagné de sa mère, c’est surtout car le film Lion pour lequel il était nominé pour le l’Oscar du Meilleur Second Rôle a pour sujet la famille. Il retrace l’histoire d’un Indien qui après avoir été adopté par un couple Australien, tente de retrouver sa famille biologique. La star de la série Skins a même dit à Entertainment Tonight que partager ce moment avec sa maman signifiait énormément pour lui car « C’est un film à propos des mères et des fils et de leur amour ».

Même s’il a perdu hier soir face à la star de Moonlight, Mahershala Ali, Dev semble vraiment avoir trouvé sa voie en étant acteur. Déjà tout petit chez lui il « pouvait jouer à être n’importe qui, il copiait les accents de tout le monde » et « les faisait tous rire ».