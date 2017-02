Dwayne Johnson dit « The Rock » était très déçu de voir que son film « Vaiana: la légende du bout du monde», n’a remporté aucun prix aux Oscars 2017. Le nouveau film d’animation des studios Disney était nominé dans deux catégories: Meilleur Film d’Animation et Meilleure Chanson originale, malheureusement le dessin animé s’est incliné devant « Zootopia » dans la première catégorie, avant de perdre face à « La La Land » dans la deuxième. Toutefois ces deux défaites très pourraient avoir des conséquences positives sur la vie de famille de l’ancien catcheur. En effet, Dwayne qui est déjà papa de Simone 14 ans et Jasmine 14 mois avait prévu de faire un troisième enfant à sa femme, Lauren Hashian, en cas de défaite. Dans une vidéo publiée sur Instagram quelques heures avant la cérémonie, Dwayne prévenait: « Si nous perdons je rentrerais chez moi et je ferais plus de bébés, […] il n’y a jamais de perdant. »

