Camila Cabello est pleine d’ambition, depuis qu’elle a quitté les Fifth Harmony. Si elle est prête à lancer sa carrière solo, la jeune femme de 19 ans aimerait aussi changer légèrement de look. Pour son anniversaire, elle rêve d’avoir une poitrine plus imposante. La chanteuse aura 20 ans le 3 mars prochain, et comme tout le monde, elle espère être gâtée pour l’occasion. Si elle ne demande rien à personne, elle aimerait tout de même voir du changement s’opérer sur elle-même, par miracle, ou par opération de chirurgie esthétique… Elle n’a pas précisé. Hier soir, Camila s’est simplement emparée de son compte Twitter pour exprimer son désir. Elle a déclaré : « Pour mon 20ème anniversaire, j’aimerais juste avoir des seins un peu plus gros. Juste un peu ». Et ce n’est pas la première fois que l’interprète de « Worth It » se plaint de sa poitrine, qu’elle juge trop petite. En 2014, Camila avait déjà écrit sur Twitter : « Les filles avec des petits seins savent ce que c’est d’aller à Victoria’s Secret et que les vendeuses demandent à mesurer votre tour de poitrine. Non, merci, vraiment, ça va aller. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.