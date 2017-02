Chris Martin serait-il en train de vivre une crise de la quarantaine? On n’en est pas sûr, mais à 39 ans le côté fêtard du leader de Coldplay se serait subitement réveillé! Apparemment c’est après avoir collaboré avec le duo américain, The Chainsmokers que Chris aurait soudainement eu envie de faire ou refaire les quatre cents coups. Les deux artistes électroniques, Alex Pall et Drew Taggart, ont travaillé avec Chris sur le hit « Something Just Like This Year »- titre dévoilé le 22 février dernier à l’occasion des BRIT Awards- ce qui leur a permis de réalisé que l’ex-mari de Gwyneth Paltrow avait un véritable penchant pour la danse.

S’adressant au quotidien Daily Star, Alex a déclaré: « C’était un fêtard dans une autre vie, il adore danser. Il y a un esprit Dance Music que l’on peut retrouver dans ses paroles, un ton, ce même sentiment que l’on a quand on écoute des chansons Dance. Je comprends pourquoi il est attiré par ce type de musique, de la même façon que nous sommes attirés par sa musique. »