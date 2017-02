Très active sur les réseaux sociaux, Chrissy Teigen a toujours une bonne blague à partager avec ses abonnés. Si elle a fait le buzz pendant les Oscars, après s’être endormie sur l’épaule de son chéri, John Legend, la maman de Luna ne manque pas de répartie et s’est également moquée du chanteur, suite à sa défaite. John Legend était le producteur de « La La Land », nominé dans la catégorie du meilleur film. Mais c’est « Moonlight » qui a finalement remporté l’Oscar, et Chrissy l’a bien rappelé à l’interprète de « All of Me ». Sur Twitter, le top model a publié une vidéo où elle déclare : « Salut les gars. Je suis ici avec celui qui a gagné l’Oscar, John Legend… Mais pas cette année ». Amusée par la situation, Chrissy ne s’arrêtait plus, et alors qu’elle était dans un bus d’Hollywood avec John, la meilleure amie de Kim Kardashian en a remis une couche en annonçant : « C’est John Legend ! Il a gagné un Oscar ! Mais pas cette année… » Si Chrissy était très moqueuse, les internautes ont beaucoup ri et l’ont qualifiée de « reine d’internet », notamment après que la vidéo d’elle en train de dormir pendant la cérémonie des Oscars soit diffusée. La jolie brune s’est contentée de répondre : « Je viens de me réveiller, il s’est passé quoi ? »

