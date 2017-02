Halle Berry s’est offert une petite baignade après avoir assisté à la 85eme cérémonie des Oscars. La belle métisse a partagé une vidéo d’elle en train de retirer sa sublime robe haute couture signée Atelier Versace avant de sauter la tête la première dans la piscine, en fond sonore on pouvait entendre jouer le morceau « Versace On The Floor » de Bruno Mars . Elle a accompagné le clip de la légende suivante : « Après une longue cérémonie de remise de prix, une fille a hâte d’enlever sa robe ! @Brunomars #24kmagic ».

