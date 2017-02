Josh Hartnett et sa compagne Tamsin Egerton attendent un heureux évènement. Le couple a révélé la bonne nouvelle de la meilleure des façons. Tamsin a dévoilé son petit ventre rond sur le tapis rouge de la soirée annuelle Vanity Fair qui succède aux Oscars. La belle blonde de 28 ans qui a donné naissance au premier enfant du couple, une petite fille en 2015, se goinfrait de sucreries lors de l’évènement et elle s’est amusée à dire que ce n’était pas suffisant pour « nourrir le bébé». Tasmin et Josh se sont rencontrés en 2011 sur le plateau de tournage de « La Prophétie de L’Anneau » et ils ne se sont jamais plus quittés depuis.

