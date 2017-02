Fiancée depuis janvier dernier à son chéri, Jesse Plemons, Kirsten Dunst a déjà tout organisé. Les deux acteurs ont déjà choisi une date de mariage, mais préfèrent la garder secrète pour le moment. Kirsten a déclaré : « On a un calendrier précis, mais c’est privé ! » Le couple a été vu pour la première fois en train de s’embrasser en mai dernier. Mois d’un an après, les tourtereaux sont près à passer le cap. Et lorsqu’on demande à Kirsten comment elle a su que Jesse était « le bon », elle répond : « Je suis heureuse. Vous le savez juste. Vous le savez ! ». Plus comblée que jamais, la jolie blonde avait précédemment révélé qu’elle rêvait de mariage et d’enfants. A l’époque, l’actrice de 34 ans expliquait : « Je suis quelqu’un qui veut se marier. Si ça arrive au milieu ou à la fin de la trentaine, ce sera intime. Dans une résidence, un dîner avec un DJ, des amis et ma famille. Je ferai comme si c’était mon 40ème anniversaire ». Quant aux enfants, elle en est sûre, elle en veut deux.

