Samuel L. Jackson a assisté à la cérémonie uniquement dans le but de rentrer chez lui avec de nombreux cadeaux luxueux. L’acteur de 68 ans a expliqué que ce qui l’attirait dans la cérémonie des Academy Awards c’était les fameux présents que l’on offre aux remettants de récompenses. Malheureusement Samuel a été frustré lorsqu’il a su que ces cadeaux n’étaient plus remis. La star de « Pulp Fiction » – qui faisait partie des remettants lors de cette 85eme cérémonie des Oscars- a déclaré : « On y va juste pour le panier de cadeaux. Ils ont arrêté de le donner aux remettants. Ils ne les donnent plus qu’aux nominés. Donc j’en ai fini avec ça. Tout ce qui m’intéressait c’était le panier. » Avant d’ajouter : «Tout le monde aime les trucs gratuits. C’est quoi la meilleure chose quand on est célèbre? Les choses gratuites. »

