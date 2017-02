Paris Jackson suit bel et bien les traces de son père. Même si elle refuse de devenir musicienne, la jeune femme de 18 ans compte bien percer à Hollywood, en tant qu’actrice. Son oncle Jackie en est d’ailleurs persuadée. Paris est faite pour le monde du divertissement, elle a le showbiz « dans le sang » . Depuis son plus jeune âge, la jolie blonde a été médiatisée, et en grandissant avec des caméras rivées sur elle, et toute sa famille, Paris sait très bien qu’elle appartient au monde d’Hollywood. Interrogé sur Paris, et les enfants de son frère, Jackie Jackson a déclaré : « J’imagine que c’est dans le sang. Ils nous ont vu grandir quand ils étaient jeunes. Ils adorent le business. C’est ce qu’ils veulent faire. » Paris, Prince et Michael Junior ont tout le soutien de leurs oncles Jackie, et Tito, qui comme leur père, les encouragent à réaliser leurs rêves. Selon Jackie, « il y a beaucoup de talent dans la famille ». Paris, qui fait ses premiers pas dans la série « Star », poursuit son rêve hollywoodien, tout en s’inspirant toujours un peu de son père défunt. Elle avait récemment révélé : « Je dirais que 99 % de mon inspiration vient de lui, parce qu’il a toujours été dans mon monde. »

