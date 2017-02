Sean Paul de son vrai nom Sean Paul Ryan Francis Henriques vient de devenir papa. Le roi du Dancehall a partagé la bonne nouvelle sur Instagram. L’interprète de « Got 2 Luv U» a publié une photo inédite de lui en compagnie de son épouse Jodi Stewart et de son nouveau-né Levi Blaze Henriques. En légende du cliché de sa petite famille, l’artiste de 44 ans a écrit: « Et puis il y en avait trois, dédicace à toi mon fils, le vrai patron, Levi Blaze Henriques et à ma femme la mère patronne @jodijinx. »

Cette heureuse nouvelle intervient quelques semaines après que Sean Paul a partagé une photo de sa femme très enceinte. A l’époque Sean décrivait sa femme comme « une reine absolue » et disait à quel point il était « impatient » à l’idée de devenir papa.