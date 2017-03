Lady Gaga est la nouvelle tête d’affiche du festival Coachella, qui cherchait désespérément à remplacer Beyoncé, après que celle-ci a dû annuler sa performance, à cause de sa grossesse. Enceinte de jumeaux, Beyoncé, qui s’est dernièrement produite aux Grammy Awards, a préféré écouter les conseils de ses médecins et aménager son emploi du temps pour pouvoir se reposer. L’épouse de Jay-Z a annulé sa venue, la semaine dernière, laissant les organisateurs du célèbre festival californien, sans tête d’affiche, pour le 15 et 22 avril prochain. Mais c’est finalement Lady Gaga qui se produira à la place de Queen B. Stefani Germanotta, de son vrai nom, a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. Alors qu’elle a impressionné l’Amérique toute entière lors du SuperBowl, l’interprète de « Pokerface » promet encore du grand spectacle à Coachella. Sur Instagram, la chanteuse a déclaré : « Allons faire la fête dans le désert », en publiant la nouvelle programmation de l’événement. Gucci Mane, Bon Iver, DJ Snake, et Martin Garrix seront également de la partie et se produiront les mêmes jours que Gaga.

