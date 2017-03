A 70 ans, Cher est toujours célibataire, et trouver un homme qui la comble n’est pas chose facile, selon elle. Si elle a longtemps formé le duo parfait, avec son ex-mari, Sonny Bono, dans les années 60, aujourd’hui, Cher pense faire peur aux hommes. L’interprète de « I Got You Babe » a connu de nombreuses relations amoureuses. Elle a eu deux enfants : Chaz (47 ans), avec Sonny, et Elijah (40 ans) avec son ancien compagnon, Gregg Allman. Mais depuis quelques années, sa vie amoureuse est très calme et Cher pense qu’elle a besoin d’« une personne spéciale» pour la rendre heureuse. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir assumer une relation avec la superstar. Elle a révélé : « les gens ont un peu peur d’être Mr. Cher. Il me faut un certain type de garçons. » En revanche, la chanteuse ne pense pas que son âge soit un problème. Elle ne fait plus attention aux années qui passent. Elle a expliqué : « Ma mère m’a toujours dit ne fais pas attention à ton âge, et il ne fera pas attention à toi. C’est le truc le plus stupide que je n’ai jamais entendu. Mais on ne peut rien y faire. Vous faites juste de votre mieux. »

