Ed Sheeran a beau être une célébrité internationale, il garde toujours les pieds sur terre. Souvent complimenté sur son côté terre-à-terre, le chanteur a avoué qu’il avait tout appris de son mentor Elton John, et notamment de ses expériences négatives. « La plupart des gens sautent du pont. Je comprends comment ça peut arriver» a déclaré l’interprète de « Shape Of You ». Mais le chanteur a fait très attention, et a su s’éloigner des mauvaises influences avant qu’il ne soit trop tard. Il a expliqué : « J’ai vu Elton John et à quel point, il a tout foutu en l’air, quand il était jeune. Vous apprenez beaucoup de ça. […] Les supers yatchs, les hôtels, et traîner qu’avec des gens connus ne sont pas les pièges de la célébrité. Pour moi, c’est de faire passer l’argent avant sa famille et ses amis ». Pour rester humble, le musicien de 26 ans compte donc sur ses proches, qui l’aident à voir quels sont ses priorités. Par ailleurs, Ed reste concentré sur sa musique et a révélé qu’il voulait écrire plus de chansons en solo, pour son nouvel album, « Divide », qui sortira ce vendredi 3 mars.

