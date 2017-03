C’est la nouvelle lubie des stars. Après Ed Sheeran, qui a fait construire un bar sous-terrain chez lui, c’est au tour de James Blunt de réaliser une folie. Le chanteur a décidé d’acheter un pub de Chelsea, à Londres. Le bar s’appelle « The Fox And Pheasant » et l’interprète de « You’re beautiful » vient de sauver le bâtiment de la démolition, en le rachetant. Heureux propriétaire du bar, James est impatient d’y servir ses premières bières. Le musicien est très investi dans ce nouveau projet. Une source a révélé : « James s’est lui-même enregistré en tant que directeur de James Blunt Pubs Ltd, et il est totalement impliqué dans le projet. Ce n’est pas juste un investissement. Il veut aller plus loin. Il imagine déjà que le pub sera plein d’aristocrates, et même de membres de la famille royale ». Le beau brun pourrait aussi envisager de développer son business, si cela marche comme il le souhaite. S’il est plutôt discret d’habitude, James va ainsi pouvoir dévoiler une autre partie de sa personnalité, lui qui se considère beaucoup plus drôle que ce que ses fans croient. Il a récemment déclaré : « Je crois que les gens ont une image très sérieuse de moi mais je ne suis pas comme ça. »

