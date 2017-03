Si elle est très proche du célèbre créateur Karl Lagerfeld, Kristen Stewart a tout de même du mal à s’imposer dans le monde de la mode. L’actrice de 26 ans a révélé que son individualité était « rarement » appréciée. Kristen adore travailler avec le directeur artistique de Chanel, qui lui a laissé sa chance en tant que modèle, mais dans le monde très fermé de la mode, la jolie brune a eu du mal à se faire accepter. La star de « Twilight » a confié : « Karl m’a fait ressentir dès le début qu’être moi-même était la bonne chose à faire. Et dans le monde de la mode, c’est rare. » Son style unique a séduit Karl dès qu’il l’a rencontrée, et les deux stars sont aujourd’hui très proches. Kristen ne tarit pas d’éloges sur le créateur allemand. Elle a déclaré : « C’est un artiste fascinant et obsédé, c’est contagieux. Et il est gentil. Il est qui il est d’une certaine manière. Je me sens tellement chanceuse d’être dans son espace si souvent. » Si Karl a aidé Kristen à s’accepter, la star a également révélé qu’elle était une éternelle insatisfaite, et qu’elle pense avoir joué dans « un million de mauvais films ». Il est « rare » qu’un de ses films finisse comme elle l’espérait.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.