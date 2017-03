En plus d’être chanteuse, Pixie Lott est mannequin à ses heures perdues. Alors qu’elle défilait et se produisait pour la célèbre marque de luxe Dolce & Gabbana, la jolie blonde a fait quelques confessions et a révélé qu’elle portait des pièces D&G depuis son plus jeune âge. La chanteuse britannique est très proche des créateurs Dolce et Stefano, qui lui ont naturellement demandé de venir chanter, après leur défilé, où elle a également fait ses premiers pas en tant que mannequin, avec son fiancé, Oliver Chesire. Tout simplement ravie d’avoir eu l’honneur de faire partie des modèles et d’avoir pu chanter son nouveau single « Mama Do » après le show, la musicienne de 26 ans n’a pas manqué de partager plusieurs clichés sur Instagram, et a déclaré : « C’était tellement cool de me produire à la soirée @dolcegabbana, dans une robe ananas, après un tel défilé. Je porte du Dolce & Gabbana depuis que je suis bébé, et ils m’ont toujours soutenue en tant qu’artiste […] . » Par ailleurs, Pixie était aussi très heureuse de vivre son rêve de « Cendrillon » aux côtés de son chéri. En publiant une photo main dans la main avec Oliver, elle a rajouté : « Quel honneur de défiler pour @dolcegabbana [dans une robe] en diamants avec @oliver_chesire, on vous aime @stefanogabbana et Domenico ».

