Rob Kardashian est un jeune papa comblé. Totalement gaga de sa fille, Dream (3 mois), la star « n’a jamais ressenti autant d’amour » que pour son bébé, née de sa relation avec Blac Chyna. Depuis sa naissance, il s’extasie sans cesse devant le petit bout et poste de nombreuses photos d’elle sur les réseaux sociaux. Il vient d’ailleurs de publier un tendre cliché avec celle qu’il décrit comme sa "meilleure amie". La star de « L’Incroyable Famille Karshian » a ainsi déclaré : « Je dis au revoir à ma magnifique fille… Elle me sourit. Regardez comme elle regarde son papa. (…) Je t’aime bébé Dream ». Cette jolie déclaration a touché les internautes, mais pas que, puisque Kourtney Kardashian a également commenté la photo en disant : « C’est beau Bobby ». Malgré sa séparation avec Blac Chyna, Rob semble aller bien. Ses sentiments pour sa fille ne changeront jamais, et il espère bien l’éduquer, même sans sa fiancée.Une source proche a révélé : « Rob se concentre sur lui-même, son bébé et le travail. » Il semblerait que Rob a décidé de consacrer plus de temps à sa marque de chaussettes, Arthur Georges, qu’il a fondée en 2012, et pour laquelle il a créé une nouvelle ligne de chaussettes pour bébé, cette année.

