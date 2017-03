Justin Bieber vient de fêter ses 23 ans. Pour l’occasion, de nombreuses stars lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, dont Usher, qui est « fier » d’avoir l’interprète de « Sorry » comme ami. Impressionné par le parcours du jeune homme, qui s’est fait connaître à l’âge de 14 ans, Usher a déclaré : « Joyeux anniversaire @JustinBieber !! Je suis fier de l’homme que tu es devenu. #JB23 ». Comme Usher, le manager de Justin, Scooter Braun, qui a joué un rôle très important dans la carrière de l’ex de Selena Gomez, s’est également exprimé. Et Justin semble être un très bon ami puisqu’Ariana Grande, DJ Khaled ou encore Akon ont aussi souhaité un bel anniversaire à leur « frère ». Sur Instagram, Khaled a écrit : « Joyeux anniversaire JEUNE ICONE ! @JustinBieber ! Que tu sois béni jeune [roi] ! MERCI POUR TON AMITIÉ ! #RECONNAISSANT ». Par ailleurs, Justin s’est exprimé sur son propre compte Instagram, et a expliqué vouloir devenir un « homme meilleur » cette année. Espérons donc que sa 23ème année soit remplie de sagesse.

