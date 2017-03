Viola Davis n’est pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Pour arriver là où elle en est aujourd’hui, l’actrice de 51 ans s’est battue. Issue d’un milieu modeste, Viola a vu la pauvreté de très près et savait dès son plus jeune âge qu’elle ne voulait pas vivre de cette manière toute sa vie. La star de « La Couleur des Sentiments » a grandi dans une cabane, infestée de rats et cette expérience lui a donné envie d’accomplir de grandes choses pour pouvoir changer le monde. Elle ne prend rien pour acquis et apprécie les choses simples. Viola a confié : « C’est devenu une motivation plutôt qu’autre chose. Le truc sur la pauvreté, c’est que ça commence à affecter votre mental et votre esprit parce que les gens ne vous voient pas. Très jeune, j’ai choisi que je ne voulais pas d’une vie comme ça. Et cela m’a vraiment aidée à apprécier les petites choses de la vie, parce que je n’en avais jamais eues. Un jardin, une maison, une bonne tuyauterie, un frigo plein, les choses que les gens prennent pour acquis.» Et Viola peut être fière de son parcours. Elle vient de recevoir l’Oscar de la meilleure actrice secondaire, pour sa performance dans le film « Fences ». Très émue par sa récompense, la star a déclaré : « Je n’y crois pas. J’ai grandi dans la pauvreté. Vous savez j’ai grandi dans des appartements condamnés et infestés de rats, et j’ai toujours voulu être quelqu’un. Je voulais être bonne à quelque chose. Et voilà, c’est en quelque sorte le miracle de Dieu, rêver en grand et espérer que ça marche, et ça a marché. Qui l’aurait cru ? »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.