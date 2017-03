Amanda Seyfried attend son premier enfant avec son chéri, Thomas Sadoski. Le ventre bien rond, elle s’est affichée à la première du film « The Last Word », dans lequel elle incarne Anne Sherman. La jeune femme était accompagnée de son fiancé, avec qui elle a travaillé sur ce nouveau film. Amanda en a profité pour se confier sur le tapis rouge et a avoué que «travailler ensemble » avait été « amusant ». Les deux amoureux sont d’autant plus excités à l’idée d’accueillir leur premier enfant très bientôt. Thomas et Amanda sont impatients de devenir parents. Interrogée sur sa grossesse, la belle blonde a répondu qu’elle était «prête » à rencontrer son enfant. Quant au père, il décrit cette expérience comme « la meilleure chose de sa vie ». Très amoureux, Thomas décrit sa dulcinée comme étant « extraordinaire » et « incroyable ». A 40 ans, la star de « The News Room » se dit à la fois « terriblement enthousiaste » et « terrifié » à l’idée d’avoir un bébé à la maison. Après avoir divorcé de Kimberly Hope, en octobre 2015, après 8 ans de mariage, l’acteur semble comblé avec Amanda et a même promis qu’il « nettoiera les crottes » de son bébé. Charmant !

