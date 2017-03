Après son divorce tumultueux avec Johnny Depp, Amber Heard aurait trouvé l’amour avec le PDG de Telsa, Elon Musk. Si la jolie blonde reste très discrète sur sa nouvelle relation, les deux tourtereaux seraient très proches et se voient dès qu’ils le peuvent. Une source proche a révélé au magazine US Weelky que les deux personnalités étaient toutes les deux très occupées, surtout l’homme d’affaires de 45 ans qui "construit un tunnel sous la ville de Los Angeles". Cette même source affirme qu’Amber et lui se voient « de temps en temps » et « quand ils sont dans la même ville ». La star de « Magic Mike XXL » aurait aimé officialiser sa relation, après son divorce avec Johnny Depp mais sa relation avec Elon n’est pas encore très sérieuse, et elle préfère profiter discrètement de ses moments avec son chéri. Amber a déjà parlé de lui à ses amis et aurait prévu de « nouvelles aventures » avec Elon, qui a divorcé de l’actrice Talulah Riley, pour a deuxième fois en 2015.

