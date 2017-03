A l’occasion de la sortie de son album, intitulé « Divide », ce vendredi 3 mars, Ed Sheeran s’est confié à la BBC au sujet de sa carrière. L’interprète de « Thinking Out Loud », qui partira en tournée au printemps, pense que les 12 prochains mois seront « le summum de sa carrière ». Quand on lui demande quel est le meilleur moment de ces cinq dernières années, Ed affirme : « Je pense que cette année va être le summum. J’ai un pressentiment à propos de cela. 17 est mon chiffre porte-bonheur ». Le musicien reste tout de même inquiet quant à l’accueil qui sera réservé à son nouvel opus, car « tout le monde autour de lui a sorti un album cette année – des gens comme Beyoncé, The Weeknd ou Bruno Mars ». Mais Ed estime avoir désormais le champ libre puisque selon lui, son amie Taylor Swift ne va probablement pas sortir un nouvel album avant la fin de cette année. Il a ainsi expliqué que la période des fêtes de Noël est le « meilleur moment » pour sortir un album : « Noël est la période la plus astucieuse pour sortir un album car c’est à ce moment-là que tout le monde les achète ». Si Taylor n’a pas encore annoncé l’arrivée de son nouvel album, il se pourrait bien qu’elle écoute les conseils de son grand ami.

