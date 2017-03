Pour l’anniversaire de son ex-mari, Chris Martin, Gwyneth Paltrow lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Très proche de son ancien compagnon, elle a affirmé qu’il était le meilleur papa du monde. Sur son compte Instagram, la jolie blonde a publié un message spécial pour le leader du groupe Coldplay. La publication contenait une photo du couple, tout sourire, aux côtés de leurs deux enfants, Apple (12 ans) et Moïse (10 ans). L’actrice a ensuite écrit: « JOYEUX 40ème ANNIVERSAIRE au meilleur papa du monde !!! On t’aime tellement ! ». Les deux stars ont mis fin à leur relation en mars 2014, après plus de 10 ans de mariage. La maman de 44 ans avait précédemment confié que Chris et elle faisaient tout pour rester amis, malgré leur séparation, car ils « étaient très proches ». Gwyneth avait également expliqué que leur rupture n’avait rien de « dramatique ». L’auteure de « It’s All Good » avait seulement besoin de temps pour elle. Et la star de « L’Amour extra-large » est aujourd’hui très heureuse, dans les bras de son nouveau chéri, Brad Falchuk. Un jour après sa publication pour Chris, Gwyneth a dévoilé pour la toute première fois un selfie avec son petit-ami.

