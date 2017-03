C’est officiel, Iggy Azaela fera son grand retour musical cette année. La rappeuse s’est excusée auprès de ses fans pour le retard, puis qu’elle a repoussé d’un an la sortie de son LP, «Digital Distorsion». L’interprète de «Fancy» a eu besoin de faire une pause dans sa carrière de chanteuse pour pouvoir se concentrer sur elle-même. La belle blonde a notamment été bouleversée par sa rupture avec Nick Young. Elle a déclaré: «Ce n’est pas un secret, tout le monde le sait, ma vie sentimentale a été brisée en mille morceaux … Alors j’ai eu besoin de temps… De beaucoup de temps. Imaginez, vous vous réveillez un matin et vous apprenez que votre fiancé a un bébé avec quelqu’un d’autre ! Comment le prendriez-vous ? Vous aurez besoin de temps pour vous relever, non ? » Iggy veut maintenant aller de l’avant et a commencé la promotion de son prochain album. La chanteuse a révélé vouloir faire des chansons « plus légères et sexy » aujourd’hui. La star a hâte que ses fans découvrent son nouvel univers musical.

