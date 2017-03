Katy Perry est célibataire, et après les rumeurs de tromperie, elle a finalement décidé de s’exprimer sur sa relation avec Orlando Bloom. L’interprète de « I Kissed A Girl » est en bons termes avec la star de « Pirates des Caraïbes », elle a expliqué qu’il n’y avait ni « méchant » ni « victime » dans cette histoire. Toujours proche d’Orlando malgré leur séparation, Katy a écrit sur Twitter : « Et si on pensait d’une nouvelle manière en 2017, vous pouvez toujours être amis et aimer vos anciens compagnons. Personne n’est la victime ou le méchant, achetez vous une vie vous tous ! ». Le message est clair. La belle brune en a assez d’entendre parler d’elle et son ex. Tout va bien entre eux, et selon une source, leur relation n’a « jamais été vraiment sérieuse ». L’acteur n’a jamais eu l’intention de « se poser », même si Katy Perry avait récemment révélé qu’elle voulait trouver la « bonne personne ». Face à leurs obligations professionnelles, les deux stars ont finalement préféré se séparer. « Il était temps de faire une pause », pour les deux ex-amants. « Katy traverse une période de changement pour sa nouvelle musique », et la chanteuse a préféré prendre ses distances, avec Orlando pour se concentrer sur sa carrière. Dans une déclaration officielle, leur représentant a indiqué : « Katy et Orlando prennent du temps respectueusement chacun de leur côté ».

