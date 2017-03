L’identité de la mystérieuse femme avec qui Tyrese Gibson s’est marié a finalement été révélée.Il s’agit de Samantha Lee, une activiste et travailleuse sociale qui se bat contre le trafic d’être humains. Tyrese a officialisé sa relation, le 28 février dernier, en publiant une vidéo et révélant au monde entier qu’il était un homme marié, depuis le 14 février dernier. La star de « Fast And Furious 7 » est tombé amoureux de la belle brune, originaire du New Jersey et diplômée de l’Université de Géorgie, en 2015. Les deux amoureux se seraient connus grâce à des amis communs. Selon le magazine TMZ, la jeune femme aurait une situation stable et gagne bien sa vie, même si on ne connaît pas encore son âge exact. Tyrese aurait souhaité être plus discret, afin de garder sa relation secrète, mais après avoir annoncé la grande nouvelle sur Instagram, il s’est dit « reconnaissant » pour tous les messages de ses fans. Fou amoureux, le chanteur est plus heureux que jamais avec sa « reine », et le « nouvel exemple » de ses filles.

