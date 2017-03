Emily Ratajkowski est un mannequin dont le physique fait rêver le monde entier. La belle brune s’est confiée sur son style et a dévoilé quelles étaient ses pièces préférées. Le trench noir est l’élément indispensable de sa garde-robe. Emily le porte en veste mais aussi en robe. Elle a déclaré: "Rien de mieux qu’un trench noir sophistiqué! J’adore cette pièce car je peux également la porter en robe." Ensuite, pour un look plus décontracté, celle qui se dévoile souvent nue sur les réseaux sociaux, recommande le look pyjama. Emily adore porter des vêtements agréables, et pour l’actrice le « pyjama look » est un moyen de paraître bien habillée sans efforts. Elle a expliqué: "Les looks décontractés sont vraiment en vogue en ce moment. C’est facile à mettre, à porter et c’est cool !" Pour le printemps et l’été, le top model vous conseille une simple robe blanche. Elle a déclaré: "La robe blanche c’est un must-have pour le printemps et l’été. C’est chic, sobre et on peut adopter plusieurs styles avec". Par ailleurs, Emily Ratajkowski avoue être «très anti-conformiste». Plus jeune, elle s’amusait à décolorer ses cheveux pour changer de look. Mais maintenant la belle ne peut plus s’adonner à ce genre de fantaisie, son corps et ses cheveux appartiennent à l’industrie du mannequinat.

