Maman de jumeaux de 8 ans, Max et Emme nés de sa relation avec son ex-mari, Marc Anthony, Jennifer Lopez semble adorer son rôle de mère. Ses enfants rendent sa vie « tellement meilleure » et elle les appelle affectueusement ses « noix de coco ». L’interprète de « Ain’t Your Mama » dit cependant ne rien prendre pour acquis. La bomba latina a eu ses enfants assez tard et a même eu peur de ne jamais devenir mère. Après avoir enchaîné les histoires d’amour pas très sérieuses, Jennifer a été rassurée de trouver l’amour avec Marc Anthony et de réaliser son rêve en devenant mère. A 47 ans, la belle jongle entre sa résidence à Las Vegas, son nouveau show télévisé et ses répétitions pour sa comédie musicale « Bye Bye Birdie » sur la chaîne NBC. J-Lo est très occupée mais sa priorité reste ses enfants. Elle les emmène partout, ils sont « comme des gitans qui n’arrêtent pas de voyager », selon elle. Et quand on lui demande comment elle fait pour être toujours au top malgré sa vie mouvementée, Jennifer répond : « Je prends les jours comme ils viennent, un par un. On fait du mieux que l’on peut ».

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.